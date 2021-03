EKSPERIMENT | Kas kuumakaitse kaitseb juukseid või on see iganenud müüt? Kas naturaalselt tihedaid ja pikki ripsmeid on võimalik vaid minutitega saavutada?

Internet vohab erinevatest ilumüütidest- ja häkkidest. Ent mis neist päriselt töötab ja mis mitte? Kuumakaitset soovitatakse kasutada enne juuste kuumtöötlemist, kuid kas see ka toimib? Pikki ripsmeid on võimalik kiiresti saavutada ainult kunstripsmetega või on ka mõni lihtsam alternatiiv? Kas küünelakk kuivab minutiga ära ning mida tuleks kasutada, et saavutada tugeva pigmendiga silmameik? Vaata videost!