FOTOD | Enne koroonakriisi oli Eesti hinnatud pulmasihtkoht: Austraalia-Inglise paar abiellus Eestis, omamata varem Eestiga mingit seost

Vahemere ääres või kaugel palmi all abiellumine on eestlaste seas üha populaarsem – seda kas kahekesi või koos kõikide külalistega. Meile on võõras mõelda, et ka Eesti võiks olla kanuniks pulmade pidamise sihtkohaks. Tihti toome välja, et Eesti suvi on väga eriline oma valgete ööde ja imelise loodusega, kuid ülejäänud üheksa kuud oleme mattunud halli ja halba suusailma... Carolyn ja Simon, kes elavad juba aastaid Austraalias, valisid enda pulma sihtkohaks aga just Eesti, omamata meie riigiga mingit eelnevat sügavamat seost.

“Me mõlemad armastame ajalugu, eriti keskaega ja selle atmosfääri, mida on Austraaliast raske leida. Seega otsustasime, et abiellume Euroopas. Järgnes pikk ja põhjalik pulmakoha otsing, mis vastaks meie soovidele. Olime endale loonud ideaalse visiooni – abiellumine jõulude ajal koos suure jõulupuu ja hõõguva kaminaga ning kõige olulisem selle juures on, et pere ja sõbrad oleksid meiega,” meenutab pruut. Peigmees oli korra varem Eestit külastanud ja talle jättis see väga sügava mulje. Kasvades üles Austraalias, ei olnud ta kunagi kokku puutunud keskaja arhitektuuri ja hõnguga ning Tallinna vanalinn võlus teda esimesest pilgust. “Usaldasin tema tunnetust, et just Eesti võib olla meie “müstiline paik” ning kui otsingute käigus sattusime Laitse Graniitvilla juurde, siis oli otsus tehtud. See koht võlus meid koheselt, olles täpselt see, millest olime unistanud!”