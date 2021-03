TOP 10 | Uued trendid vs klassika: Karolin Kuusik avaldab, millised Kuldgloobuste komplektid tema tähelepanu köitsid

View this post on Instagram

2. Amanda Seyfried Oscar de La Renta kleidis. “Paljastatud selg on sel kevadel supermoodne ja Amanda Seyfriedi kleit näitab selga eriti naiselikul ja romantilisel moel.

3. Laura Dern Givenchy kostüümis. “Õhtutualetti asendab edukalt pükskostüüm, mille kõige olulisemaks nõudeks on hea istuvus. Laura Derni selga on ajatu Givenchy kostüüm justkui valatud.”

4. Margot Robbie Chaneli kleidis. “See kleit on klassikaline, aga samal ajal ka pisut ulakas, paljastades nii staari õlad kui ka ühe jala. Lihtne vöö reedab kleidi päritolu hoobilt...”

5. Isla Fisher Alex Perry kleidis. “Roosa oli aasta 2020 värv ja on ka aasta 2021 värv. Isla Fisheri Alex Perry kleidi magusat värvi tasakaalustavad ohtlikult teravad õlad.”

6. Lana Condor Monique Lhuillier’ kleidis. “Kästiöö ja läbipaistvad materjalid on kuum sõna ning Lana Condori helesinine unistus, mille valmistas Monique Lhuillier, teeb kummarduse mõlemale.”

7. Anya Taylor-Joy Diori kleidis. “Anya Taylor-Joy putukarohelist kleiti on pärast sellele pilgu heitmist raske peast ära saada – see platseerub kindlasti moeajaloo unustamatute kleitide galeriisse.”

8. Sofia Carson Giambattista Valli kleidis. “Selle kleidi juures intrigeerib enim eriline värvikombinatsioon. Pruunika alatooniga punane muudab kleidi valge osa optiliselt õrnroosaks. Või ongi see roosa? Me ei tea õiget vastust, kuid tulemus on vapustav.”