Seedeprobleemid muudavad olemise ebamugavaks? Head nõuanded, kuidas kiirelt kõhuvaevusi leevendada

Tänapäeva kaootilises maailmas on raske iga päev regulaarselt süüa, aga kui sa ei soovi seista silmitsi ebamugavate gaaside ja kõhuvaluga, on mõistlikum siiski leida see aeg, et süüa regulaarselt...

Eelista tervislikku toitu

Soovitus tervislikult toituda on nii lihtne ja loogiline, aga seda võib olla raske järgida, sest ahvatlusi on tõesti palju. Tehes valiku toituda pigem tervislikult ja patustada ainult aeg-ajalt, võid märgata, et suur osa seedeprobleemidest kaob.

Tee trenni

Ilmselge on fakt, et vähese liigutamise tulemuseks võivad olla soovimatud lisakilod. Jah, treenimine on seotud ka soolestiku normaalse toimimisega – sportimine suurendab soolestikus olevate oluliste mikroobide hulka.

Jälgi koguseid

Kui korraga liiga palju süüa, tõuseb veresuhkur üles ja langeb ka kiiresti – korraks on su kehas palju energiat, mis ka kaob kiiresti. Parem süüa tasakaalukalt ja tunda stabiilset energia suurenemist kui käituda oma kehaga kui Ameerika mägedega...

Sa ei pea näksimist lõpetama