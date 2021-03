Kolm olulist põhjust, miks sa ei tohiks oma emotsioone alla suruda

Kui sa ei tegele probleemiga, ei saa sa sellest vabaneda... Mistõttu hakkad mõtetes selle üle pidevalt juurdlema ja mure muutub suuremaks. See on miski kuklas, mis pidevalt häirib. Kui sa surud tihti oma halbu emotsioone alla, võid varsti olla vastamisi suurenenud ärevusega, sest stressitase tõuseb; või mentaalse väsimusega, sest probleem on kogu aeg taustal tiksumas. Ka võib suureneda sinu üldine negatiivsus, sest allasurutud emotsioonide tulvas on raske ratsionaalselt mõelda. Ja võivad tekkida raskused positiivsuse säilitamisel, sest maailm tundub olevat tumedates värvides.