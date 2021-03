Kroonika, mille peatoimetaja sa oled, kirjutab meile, kuidas läheb tuntud Eesti inimestel, millised õnnehetked ja suhtekriisid nende elus on. Mis on sinu elus uudist? Mulle sosistati, et on uudis.

Näen iga päev ajakirja tehes meie tuntud inimeste õnnehetki ja suhtekriise, elan neile kaasa, rõõmustan ja kurvastan koos nendega. Mis ei tähenda, et ma selle kõrval oma isikliku elu elamise unarusse jätaksin … Kuna mu igapäevatöö koosneb teiste eraelude kajastamisest, siis olen otsustanud, et ma ei võistle selles vallas. Nii palju võin küll öelda, et minu eraelus on kõik hästi: kihlusin läinud aasta jõulude eel oma ettevõtjast elukaaslasega ja olen temaga koos väga õnnelik.