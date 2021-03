Igatsed tugevaid ja pikki küüsi, aga need murduvad kiiresti? On mõned vähetuntud vead, mis seda põhjustavad

Tead seda imelist tunnet, kui küünelaki harjakesega on tehtud viimane tõmme ja pikad, tugevad küüned on saanud endale uue kuue? See on tunne, et välimusele on antud viimane lihv... Aga mitte kõik naised ei tunne seda, sest ükskõik kui palju nad ka vaeva ei näeks, küüned murduvad kohe, kui proovida neid kasvatada. Miks?