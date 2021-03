Parim sõbranna abiellus ja hakkate lahku kasvama? Kolm imelist viisi, kuidas kõigest hoolimata lähedaseks jääda

Leidke uusi viise, et teineteist oma rõõmude ja muredega kursis hoida

Harjusite ära, et saite oma muresid kurta esmaspäeviti veiniklaasi taga, süües samal ajal, mida hing ihkas? Ehkki see ei pea muutuma, kui su sõbranna abiellub, on siiski mõistetav, et vastabiellunud eelistavad veeta rohkem aega omaette. Ehk on teil võimalik esmaspäeviti teha hoopis väike jalutusring (mitmetunnise veinitamise asemel)? Või hakkate tihedamini helistama? Ehk on sul kaaslane, kes veedaks meeleldi aega sinu sõbranna abikaasaga ja te saate hoopis selliseid kohtumisi korraldama hakata? Lahendusi leidub alati, kui mõlemal on loovust ja tahtmist.

Haara ohjad enda kätte ja organiseeri ise kokkusaamine

Võib-olla tunned end solvununa, et sõbranna ei tegele enam kokkusaamise organiseerimisega ja leiab pidevalt vabandusi. Sul on tunne, et sa ei ole enam tema jaoks oluline. Aga see ei ole tõsi, ta lihtsalt harjub veel oma uue elu ja abikaasa tiitliga. Vahel on mõistlik oma uhkus alla neelata ja sõpruse hüvanguks veidi rohkem ise vaeva näha. Võid üllatuda, kui sõbranna väljub oma mesinädalate faasist... Võimalik, et tal on sinu jaoks taas nii palju aega, et sa ei jõuagi kõikide tema lennukate ideedega kaasa minna.

Räägi talle ausalt oma tunnetest

Pikaaegsed sõbrannad mõistavad teineteist vahel lausa poole sõna pealt. Kui sa tunned end haavununa, et vastabiellunud sõbranna ei pööra sulle enam tähelepanu ega uuri sinu tegemiste kohta, ütle talle, et sul on vaja temaga rääkida. Ja ütlegi talle päris tõsiselt, kuidas sa ennast tunned ja mis mulje sulle sellest kõigest on jäänud. Ta arvatavasti mõistab sind ja püüab edaspidi paremini. Enda sisse kapseldumine ei lahenda probleemi ja võid niimoodi käitudes hoopis teda solvata, sest siis ei mõista tema, miks sa ühtäkki eemale oled tõmbunud...

Allikas: Well+Good