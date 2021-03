Olete juba proovinud? Seksieksperdi sõnul viib see trikk teie voodielu täiesti uuele tasemele

Inimestel, kes on harjunud, et nende käes on kontroll nii eraelulistes kui töistes asjades, on sellise praktika rakendamine keeruline, kuid on väga oluline lasta end mõnikord vabaks ja usaldada end täielikult kallima kätte. Kui sa ei suuda seda teha, on see ohumärk, sest kas tõesti tasub suhtes olla inimesega, keda ei saa usaldada, kelle kätte sa ei julge anda juhtimist voodis?

Kuidas anda partnerile täielik kontroll? Kõigepealt pead talle muidugi seda ideed tutvustama. Tal on võimalik teha voodis sinuga mida iganes ta soovib (jah, muidugi peate ka piirid paika panema!) ja mille kohta ta arvab, et see pakub sulle naudingut.