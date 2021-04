Küpsemise lugu

Hannah’ teekond tippkondiitriks on pigem justnagu filmis kui sirgjooneline proosa. Ta on sündinud ja kasvanud Californias, teades juba väikese tüdrukuna, et toidu puhul pole mõtet kompro­misse teha — kui ta seitsmeaastaselt emale teatas, et söök taldrikul ei maitse, vastas ema, et tee siis ise. Sellest piisas.

Hannah on töötanud kondiitrina Los Angeleses ja San Franciscos, õppinud meistritelt nii Taanis kui ka Rootsis. Olgugi et kokandus­koolist kukkus ta välja (“Ma kulutasin koolile palju raha, aga see, mida vastu sain, polnud selle vääriline”), on ta omandanud oskusi maailma­kuulsas Los Angeleses asuvas restoranis Bouchon ning lihvi­nud neid San Franciscos kolme Michelini tärniga pärjatud maitsete mekas Quince.

Viimased neli aastat on Hannah küpsetanud Tallinnas Põhjala Tap Roomis — ta on resto sous chef ja peakondiiter.