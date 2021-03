Vaimse vägivalla märke on sinikatest palju keerulisem tuvastada: suhtemustrid, mida ei tohiks mitte kunagi õigustada

Armudes on kõik imeline – sina annad endast kõik, et näidata oma parimaid külgi, ja tema teeb kõik, et esitleda end atraktiivseimal moel. Ent kui mesinädalad on läbi ning argielu koos katsumustega käes, väheneb enesekontroll ja püüd olla teisele meele järele. On käitumisi, mille puhul anda kaaslasele hoiatus ja kollane kaart, kuid ka olukordi, mil tuleb kaaluda punast kaarti.