Lõpetasid beebipillide võtmise peale mitut kasutusaastat? Seitse kõrvaltoimet, mida võid üllatuslikult kogeda

Akne võib tagasi tulla

Osad naised hakkavad beebipille võtma juba teismeeas, tihtilugu selleks, et võidelda tugeva näonaha aknega. Mõnede naiste puhul toimivad pillid hästi ja akne taandub. Kui nüüd peale mitut aastat pillidest loobuda, võib akne mingil määral tagasi tulla.

Libiido võib suureneda

Beebipille võttes tunnevad mõned naised libiido langust ja neist loobumine võib juba esimese kuu aja jooksul tekitada pideva seksiisu. Need, kes on aastaid pille võtnud ja tundnud, et nende iha on kadunud, peavad seda kõrvalmõju lausa suurepäraseks.

Võid veidi kaalu kaotada

Need naised, kes võtsid pille võtma hakates mõned kilod kaalus juurde, võivad beebipillidest loobumisel märgata, et need kilod nüüd kaovad. Vahel võivad pillid põhjustada ka vedelikupeetust, nii et nendest loobumisel ei ole otseselt tegu kehakaalu kaotamisega, aga naised, kes on seda kõrvalmõju kogenud, tunnevad ennast mõne aja möödudes päris hästi.

Sa võid juba esimesel kuul peale loobumist rasestuda

On müüt, et peale aastaid pillide võtmist läheb alati väga kaua aega, et naisel oleks uuesti võimalik rasestuda. Osade naiste puhul läheb tõesti aastaid, teised võivad üllatusega avastada, et loobusid ühel kuul pillide võtmisest ja teisel kuul vaatab rasedustestilt vastu kaks triipu. Inimkehad on väga erinevad ja kui sa ei soovi pärast pillidest loobumist kindlasti rasedaks jääda, on mõistlik hakata kohe kondoomi või mõnda muud rasestumisvastast vahendit kasutama.

Menstruatsioon võib muutuda ebaregulaarseks ja raskemaks

Pärast pillidest loobumist võivad osad naised avastada, et nende päevade graafik, mis muidu pidas pillide tõttu täiesti paika, on nüüd suvaline ja ebaregulaarne. Tavaliselt taastub tsükkel ühel hetkel lõpuks iseenesest, on vaja veidi endale aega anda. Ja mõnel juhul võib vereeritus suureneda.

PMS-i sümptomid võivad esimesel kolmel kuul ehmatada