NELI KOKKA JA KOROONAKRIIS | Kuidas elasid piirangutest pikitud aasta üle profikokad?

"Mu suurim mure eelmisel kevadel ei olnud, kas ettevõte jääb ellu, vaid kuidas saavad hakkama minu inimesed. Oli avalik saladus, et restoranisektoris käituti inimestega ka alatult. Et meie praeguseni välja jõudsime, on esiteks tänu imelisele tiimile, meie restoraniperele. Mõistan piirangute vajalikkust, kuid need peaksid kehtima võrdselt kõigile. Meie restoranis hoolime nii kuis võimalik, ehituspoes aga, kuhu sattusin ükskord kruve ostma, käis justkui festival, inimesed üksteise küljes kinni," räägib