Ettevõtja Hanne Varik: nähes sõbrannat, kes tarvitab Chaga tooteid, oli esimene mõte „Vau, ma tahan sama särav olla!“

Esimest korda terve

Nüüdsest on Hannel alati kuuene pakk Chagat kodus olemas: „Ühte kindlat on raske eelistada, sest vahel on tore maitseid muuta. Aga astelpajuga eliksiir on lihtsalt nagu enda premeerimine. Ma pole milleski nii püsiv olnud kui Chaga tarbimises ja seda ka põhjusel, et tervislik seisund on märgatavalt paranenud. See on tõesti nauditav tegevus.“

Hanne teab, et iga inimese tee tervise eest hoolt kandmiseni on erinev. „Osa inimesi leiab selle kiiremini ja mugavamalt, teised peavad läbima kadalippe. Mina olin see teine. Üks võimalus tervisliku harjumuse enda ellu jätmiseks on see, et see võiks olla mõnus ja nauditav. Siis saab üksikutest kordadest juba harjumus, millest omakorda eluviis. Chaga on täpselt see, et sa tõesti tahad seda, sest näed ja tunned muutust. Samas on see lihtsalt nii maitsev.“