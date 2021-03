Chaga Healthi eliksiiri kasutaja: kui tead, et see on tervislik ja kasulik, kaob eelarvamus ruttu ära

Peale selle kiidab Ulvi Chaga eliksiiride toimet seedimisele: „Ma ei tea, kas see on eliksiiri teene üksinda, aga pärast kuuri läbimist, mil võtsin igal hommikul suutäie, kadus kehakaalust kaks kilo. Tunne on kohe kergem. Soovitan seda tõesti kõigile.“

Esimene sõõm Chaga Health Elemental eliksiiri veidi küll ehmatas, sest oli maitselt kange ja natuke mõrkjas. „Kui tead, et see on tervislik ja kasulik, kaob eelarvamus ruttu ära,“ tunnistab Ulvi isikliku kogemuse põhjal.

Doktor Margus Annuk selgitab, et teadlaste huvi selle vastu, milline on chaga toime immuunsüsteemi seisundile, näitavad mitmed käimasolevad teadusuuringud: „Erilist huvi pakub chaga immuunmoduleeriv toime ehk see, kuidas panna inimese immuunsüsteem adekvaatselt vastama teda ründavatele bakteritele ja viirustele.“ Tuleb aga meeles pidada, et nii nagu meditsiinis, võib ka looduslike ravimite toime olla individuaalne.

Aliis Lääts koges muutust viie päevaga

Mulgimaal Karksi-Nuias elav Aliis Lääts tutvus Chaga Healthi eliksiiridega esimest korda möödunud aasta sügisel. „Nii minu abikaasa kui ka lapsed mekkisid erinevad eliksiirid ära. Nende lemmik oli kohe kindlasti astelpajuga Chaga Immuno eliksiir, mis on maitse poolest natukene mahedam kui kibuvitsa või musta sõstra omad,“ kõneleb Aliis. „Enda osas ei oska ma ühte maitset teisest rohkem esile tuua, sest iga uue pudeliga esimest korda tutvudes oli põnevus suur. See tunne, mida eliksiiri tarbimine igapäevaselt tekitas, oleks pannud mind vist mis iganes mekiga tooteid Chaga valikutest tarbima,“ muigab naine.

Esimest korda Chaga tooteid proovides oli Aliisil pigem uudishimu, kas reaalselt on nende mõju nii positiivne, kui reklaamides kõneldakse. Endalegi üllatuseks koges ta juba viie päeva pärast esimesi positiivseid muutuseid ja mõju enda organismile.

Norrast tagasi kodumaale

Aliis elas varem Põhja-Norras, kus oli karge kliima ja pisikuid vähe. See tähendas ka vähem haige olemist. „2018. aasta suvel tagasi kodumaale kolides pidin tõdema, et minu organism oli kümne aastaga nii karge külma kliima kui ka pisikute ja bakterite vähesusega ära harjunud. See tähendas, et olin alalõpmata haige. Küll kimbutasid külmetushaigused ja erinevad viirused. Nii iga kuu ja nädal-kaks järjest,“ meenutab Aliis kodumaale tagasi kolimist.

„Muutus tekkis 2020. aasta sügisest, kui hakkasin Chaga tooteid tarbima ja samal ajal käisin lume tulekuni iga päev ka külmas järvevees ujumas. Minu eesmärgiks sai organismi tugevdamine. Keeldusin olemast nii haige kui eelnevad kaks aastat sügisest varakevadeni välja. Chaga eliksiire tarbisin septembrist novembri keskpaigani ja nüüd, märtsikuus, saan väita, et tänu neile olen olnud tervem kui viimased kaks aastat pärast Eestisse tagasi kolimist. Sel talvel, kui kõige väiksem laps on lasteaiast erinevaid haiguseid koju toonud ja tihedalt haige olnud, nakatades ka teisi pereliikmeid, olen mina olnud ainuke, kellele viirused külge pole hakanud. Seega võin väita küll, et Chaga eliksiirid on minu immuunsust väga tugevdanud ja tervisele toeks olnud. Mistõttu on need nüüd edaspidi kogu meie pere must have tooted igal sügisel vähemalt enne haigusperioode.“

Kibuvitsaga veganlik eliksiir Chaga Healthi eliksiire valmistatakse Mulgimaalt pärit 100-aastase retsepti põhjal, et anda organismile lisajõudu ja tugevdada immuunsust. Eliksiirid sisaldavad meie metsade väega taimi, nagu raudrohi ja männikasvud. Tervist tugevdavate eliksiiride peamine koostisosa on aga chaga ehk must pässik, Eestimaa metsade pika ajaloo ja traditsioonidega meditsiiniseen, mille mõju uuritakse tänapäeval aina enam ka teaduspõhiselt.



Kõige uuem Chaga pere liige on algupärasest Elemental eliksiirist inspireeritud Immuno Elixir Chaga & Kibuvits, mis on veganlik toode. See on suure C-vitamiini sisaldusega ja selle valmistamisel ei ole kasutatud mett. Eliksiirid on eelkõige tuntud immuunsüsteemi tugevdajatena, mis aitavad kaasa närvisüsteemi normaalsele talitusele. Samuti aitavad need kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest, vähendades väsimust.