Kollageen toob ilu ja tervise!

Kollageenil on tähtis roll ka meie lihaskoe ehitusel, me vajame seda tugevate ja toimivate lihaste heaks. Uuringud näitavad, et lisaks aitab kollageeni tarvitamine ennetada lihasmassi kadumist vanemas eas. Ühe uuringu käigus kogusid lisakollageeni tarvitavad nõrgemapoolsed mehed treeningprograami lõpuks märkimisväärselt rohkem lihasmassi ja jõudu meestest, kes kollageeni ei võtnud.

Kollageeni tarvitamine mõjub hästi ka meie eluks vajalikele organitele, sealjuures ka südametervisele. Usutakse, et kollageen aitab kaasa normaalse kolesteroolitaseme hoidmisele ja et kollageenist on abi ka südamehaiguste ennetamisel. Lisaks mängib kollageen olulist rolli arterite töös, hoides veresooned tugevad ja aidates ennetada ateroskleroosi.

Vanusest tingitud kollageenitaseme langusega organismis on tihti seotud ka liigesevalud ja luude hõrenemine. Kollageeni tarbimine aitab aga parandada liigeste painduvust ja liikumist, vähendada liigesevalusid ja tõsta luude tihedust. See muudab liikumise kergemaks ja tõenäosus vigastustele on väiksem. Kollageeni tarbimisest võib olla abi ka levinud vaevuste osteporoosi ja artroosi ennetamisel. Ühe uuringu käigus võtsid täiskasvanud 70 päeva jooksul kollageeni toidulisandit ja kogesid vähem liigesevalu ning vaevusteta sportimist võrreldes grupiga, kes kollegeeni ei tarvitanud.

Kollageenist sõltub olulisel määral, kui toonuses on meie nahk. See tähendab, et kollageeni vähenemine organismis mõjutab otseselt ka vananemismärkide ilmnemist. Kollageenitase hakkab langema alates 25. eluaastast, mistõttu ongi kasulik seda lisaks tarbida. Kollageen aitab suurendada naha elastsust ja niiskustaset, muutes kortsukesed vähem nähtavaks. Ühes läbi viidud uuringus selgus, et naised, kes tarvitasid 8 nädala jooksul kollageeni, tundsid, kuidas nende nahk on rohkem niisutatud ja elastsem võrreldes naistega, kes kollageeni ei tarvitanud.

Naised testisid!

Kollageen teeb organismile pai

Keilit, Anne ja Stiili veebijuht

Olen hakanud sel aastal kollageeni tarbima ja huvituma rohkem selle tervislikest omadustest. Eriti tore on seda teha ampsukestena nagu need ilu- ja liigeseampsud seda võimaldavad. See on nagu komm, mis toob tervist ja viib ka magusaisu. Erilise huviga proovin just liigeseampse, sest olen hakanud viimasel ajal taas rohkem trenni tegema ja mõned kohad annavad siit-sealt tunda. Liigeseampsud peaksid aitama valusid leevendada ja ka tulevikus ära hoida.

Minu esimene tutvus kollageeniga toimus aga joodaval kujul, sest nii kujunes mul lisaks kollageeni tarvitamisele välja ka kasulik harjumus päeva alguses klaasike vett juua. Vesi on meie naha heaolule äärmiselt oluline ja joodavat kollageeni tarbides teed sellele topelt pai. Ei tea, kas see oli päriselt, aga märkasin juba pärast DermaNutrix joodava kollageeni mõnepäevast kasutamist, et nahk ja juuksed on kuidagi säravamad ning küüned tugevamad. Ka laubale tekkima hakanud kortsuke ei häirinud enam nii väga.

Värskendav ja kasulik sõõm!

Irmeli, Moodne Kodu erilehe toimetaja

Kollageenist räägitakse üha enam ja mul on hea meel, et see ka minuni jõudis. Siiani olen vaid lugenud ja mõtteid heietanud, et võiks proovida. Kuna olen loomult laisemapoolne ja kiire elustiiliga, siis mugavus on minu jaoks oluline ja kindel valik on kollageen joogi näol. Pudelike või pool hommikuse mahla asemel on minu jaoks parim lahendus.