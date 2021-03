Olen viimastel aastatel õppinud, et kõige kiiremini toimub eneseareng töö käigus. Töötades klienditeeninduse valdkonnas on iga päev ja iga klient täiesti uus. Muidugi ei jookse ka ükski koolitus mööda külge maha, kuid seal omandatud infot on alati palju — kõik ei jää meelde või ei leia enda töös kasutust.

Niisiis, oluliselt kiiremini õpib ja areneb inimene oma tööd tehes, pidevalt uues olukorras olles ja lahendusi otsides. Väga palju mõjutab seda keskkond aga ka inimese enda soov. Siin on mõned minu kogemused ja soovitused, kuidas keskenduda lahendustele, mitte takistustele.