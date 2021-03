Harald Lepisk ja Roland Tokko rõhutavad oma üle 3500 eksemplari müüdud raamatus “Minu elu kutse”, et on väga-väga oluline jälgida, kummaga tegemist on, sest meie aju peamine funktsioon on ümbritseva keskkonnaga kohanemine.

5 sammu, kuidas leida enda ümber edukaid inimesi

1. Mõtle, kellega sa soovid kontakti saada

Kes võiks sind aidata ja olla sinu mentoriks? Kes on juba seal, kuhu sina soovid jõuda? Pane nende inimeste nimed kirja, olgu nad Eestist või välismaalt.