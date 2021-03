Ilusüstid tunduvad sinu jaoks liiga radikaalne lahendus vananemise vastu? On veel üks palju lihtsam moodus nägu toonuses hoida

Kuna näo vananemine on osaliselt tingitud lihaste toonuse kadumisest ja lihaspingest, siis võib näojooga rutiinile pühendumisel muuta kogu nägu tugevamaks ja nooruslikumaks. Igapäevase näojooga praktiseerimise korral aitab see tõestatult vananemise vastu, parandab naha struktuuri, naha kvaliteeti ja hoiab ära lõtvumise.

Herbazeni looja, joogatreener ja loodusterapeut Mai-Liis Kivistik rõhutab, et näojoogaks pole keegi liiga noor või vana ning sugu ei ole oluline. Alati on õige aeg alustamiseks.

Masseerimine vabastab energia liikumist

Kivistik selgitab, et nahk on kogu sinu keha kattev kangas ja me kõik oleme kaetud meridiaanivõrgustikuga, mis on laialt levinud Hiina meditsiinis. Meridiaanid on energiakanalid, mida on võimalik mõjutada naha pinnal asuvate akupunktuuri punktidega. Meie eesmärgiks on hoida energia kehas vabalt voolavana. Akupunktuuri punkti vajutades või masseerides ja valu aistingut tundes võid kinnitust saada, et energia liikumine on takistatud. Näojooga keskendub lisaks lihastoonuse arendamisele ka suures osas akupunktuuri punktidele ja nende vabastamisele läbi masseerimise.