Eestlanna põrgulikust suhtelõksust: olin India mehe jaoks pääs Euroopasse, aga mulle tundus, et ta on minust lihtsalt nii huvitatud

“Kõik algas neli aastat tagasi, kui ma praegust elukaaslast veel ei tundnud. Elasin ja töötasin välismaal, kui üks kena mees minuga Insta­gramis ühendust võttis. Olin sel ajal väga üksik, küllap seetõttu minust kerge saak saigi, “ muigab Jaana kibedalt.

Juba paari kuu pärast hakkas Jaanale tunduma, et mees võtab, ise kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusel olles, tema elu järk-järgult üle. Indialane oli lausa erakordselt kontrolliv. Mõistmata, kuidas see juhtus, avastas Jaana end peagi telefonis noormehele iga oma käigu ja isegi mõtte kohta aru andmas. Olin meie kahe telefonis loodud mullis lõksus ja lihtsalt ei saanud aru, kui eba­normaalne see oli, et pidin teatud kellaaegadel talle endast kindlas poosis tehtud pilte saatma või siis raporteerima, mis kell ja mida ma sõin, ning seejärel põhjendama, miks