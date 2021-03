Seitse tüüpilist viga, mida paljud paarid teevad ja mis viivad lõpuks suhte purunemiseni

Ei olda hetkes koos

Kui suhte alguses on enamikel armastajatel n-ö mesinädalate periood, kus millelegi ega kellelegi muule peale teineteise tähelepanu ei pöörata, on loomulik, et see ajapikku hajub. Küll aga ei ole hea, kui peale paariaastast kooselu on see võtnud täieliku pöörde ja te ei pööra kõige kallimale inimesele enam üldse tähelepanu. Koos hetkes olemine, teineteisele silma vaatamine, käest kinni hoidmine ja oma päevast rääkimine on iga suhte alustalad.

Võetakse kallimat iseenesestmõistetavalt

Kui pikka aega koos olla, on loogiline, et iga väiksemgi teguviis elukaaslase poolt ei tekita enam vaimustust, aga see ei tähenda, et teda võiks hakata iseenesestmõistetavalt võtma. On muidugi tore, kui sa ei pea ise enda järelt koristama ja saad vahel õhtusöögi tegemise kellegi teise kaela lükata, aga kas sa ikka tänad ka selle eest?

Ei olda enam haavatav

Kui sa ei jaga oma päeva kurbi hetki oma kõige lähedasema inimesega ja oled tema juuresolekul pigem apaatne, on midagi valesti. Proovi aru saada, miks sa ei julge või ei suuda tema läheduses enam haavatav olla.

Piirid unustatakse

Paljud suhtekaaslased hakkavad ühel hetkel oma eluarmastusse hoolimatult suhtuma ja tema kallal vaimset vägivalda tarvitama. Jah, sõimamine ja koledasti ütlemine liigituvad samuti vaimse vägivalla tundemärkide alla. Kui teie suhte on juba nii kaugele jõudnud, pead hoolega mõtlema, kas seda on veel võimalik parandada või on aeg lahkumiseks küps.

Enda eest hoolitsemine unustatakse

Naised teavad küll seda tunnet, kus suhtes on oldud juba nii kaua, et juuste pesemine rohkem kui kord nädalas ja jalakarvade raseerimine rohkem kui kord kuus tunduvad täiesti mõttetute tegevustena. Vahel võibki nii juhtuda, aga kui sa eeldad, et kaaslane säilitab oma atraktiivsuse ja näeb enda kallal vaeva, on mõistlik siiski samaga vastata.

Ebakindlus tõuseb pinnale