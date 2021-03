Head uudised! Need märgid näitavad, et oled rahaliselt heas seisus, ka siis, kui sa ise nii ei tunne

Suudad raha säästa ja kõrvale panna

Sul ei ole kuu lõpuks näpud põhjas ja sa ei pea tuttavatelt laenama, vaid suudad rahuldava osa oma palgast kõrvale panna ja säästa? See tähendab, et oled eluga heal järjel ja saad rahaasjade kontrollimisega hakkama. Jah, alati saab suuremaid summasid kõrvale panna, aga on väga palju inimesi, kes tulevad vaevalt ots-otsaga kokku või isegi mitte seda.

Kulutad vähem kui teenid

Paned iga kuu kindla summa oma palgast kõrvale ja suudad seda niimoodi hoida. See tähendab, et oled enda suhtes tublid piirid paika pannud ja kuna saad seda teha, makstakse sulle töö juures hästi. Tähendab, oled praegu majanduslikult heal järjel.

Näed, et suudad lähitulevikus lubada endale neid asju, millest praegu unistad

Ja sul on ka plaan paigas, kuidas sinna jõuda. Kuna rikkus on kõigi jaoks erinev mõiste, ei saa täpseid näiteid tuua, aga kui tead, et unistad näiteks uuest korterist ning oskad mõelda, mida täpselt selle jaoks tegema pead, et seda lubada, oled heal järjel.

Tunned, et saad tulevikus rahulikult pensionile minna

Kui sul on plaan paigas, kuidas vanaduses hästi ära elada nii, et ei peaks otseselt kellegi teise abile lootma, tähendab see, et oled praegu majanduslikult heal järjel. Muidu tunduks tulevik tume ja pähe tükiksid ahastavad mõtted.

Raha ei ole ainus, mis sind motiveerib

Need, kellel on kitsas käes, suudavad tihti mõelda ainult rahale ja sellele, kas nad saavad ikkagi endale kõike eluks vajalikku lubada. Kui see ei vasta sinu puhul tõele, tähendab see, et sul on piisavalt raha, et sa ei pea sellepärast pidevalt muretsema.

Näed raha kui liitlast, mitte vaenlast

Need, kellel on kitsas käes, mõtlevad mõnikord rahast ja rikastest inimestest kui oma vaenlasest. Aga need, kellel on piisavalt raha ja kes on majanduslikult kindlustatud, saavad aru, et raha on pigem liitlane.

Sa ei jää kinni töökohale, mis sulle ei meeldi