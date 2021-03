Unearst soovitab: joo enne uinakut sellist kohvi ja ärkad energilise tundega

Breus on nõus väitega, et kofeiin on üks suurimaid une vaenlaseid, küll aga kinnitab ta, et pikal öisel unel ja pooletunnisel kiirel uinakul on suur vahe. Ta selgitab, mis toimub meie ajutasandil ja kuidas on võimalik, et peale kohvijoomist saab teha keskpäeval väikese uinaku.