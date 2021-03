Anne & Stiili peatoimetaja Mari-Liis Helvik: kes lootsid endise elurütmi kiiret taastumist, pettusid, sest maailm, milles elame, on uus

Igas kriisis tõuseb hommikul ikka päike, aga seda võib olla väga raske tähele panna. Jah, mõnikord ongi see suisa võimatu, aga proovima peab. Märtsikuu ajakirjas peatume kriisil päris mitmes loos. Need on edasiminejate kogemused, omamoodi kohanemise meistriklass, mis inspireerib ja julgustab mitmel tasandil. Tuhandete kriisi mõjul töötuks jäänute seas on arvukalt neid, kes astusid pärast esimest šokki sammu lähemale valdkonnale, mis on neid tegelikult ennegi paelunud. Ja neidki, kes jäid truuks oma armastatud alale, kuid leidsid uusi võimalusi. Katsetades, vahel ka kaoses läbi kukkudes, aga siis taas püsti tõustes ja uuesti proovides.

Teatud meelelaadiga on uue maailmaga kohanemine muidugi tunduvalt lihtsam. Positiivsuse elav kehastus, ooperilaulja Elina Nechayeva tunnistab kaaneloos, et temalgi on olnud kriisiga seotud teadmatusega raske toime tulla: “Rahustasin end mõttega, et see, et ma kardan, muretsen ja üle elan, ei lahenda ju situatsiooni. Vastupidi, teeb enesetunde ainult halvemaks ja see omakorda tähendab, et kasvab ka võimalus haigestuda.” Lisaks teadlikule olukorraanalüüsile paneb teda elu ja kõiki selle aspekte kõrgelt hindama üks karm kogemus (seegi on seotud tervisega!)…