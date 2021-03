Kirjanik ja ajakirjanik Justin Petrone (41), hiljuti ilmunud raamatu “Minu Viljandi” autor, sobib sellesse linna. Temas on ühendatud lõbustav naivism ja ootamatu tume raskus, nõnda nagu need on koos Viljandi maamärgis, kivist hiidmaasikas.