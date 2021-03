Õhukeste juustega naised, need on neli juustega seotud tegevust, millest võiks pigem hoiduda

Need naised, keda ei ole õnnistatud tihedate, pikkade ja paksude juustega, on juuste stiliseerimisega tihtipeale püstihädas. Juuksed on õhukesed ja tundub, et neile ei sobi ükski värv ega lõige ning nad jäävad lõpuks ikkagi imelikult hoidma.