Lootsid, et oled üks neist, kelle teismeea akne lõpeb teismeeaga? Kahjuks ei lähe kõigil nii hästi ja lisaks tüüpilistele otsaesist või lõuapiirkonda ilustavatele punnikestele tõdevad paljud naised, et vistrikud katavad ka rindkere. Mis on tõhusaimad viisid vistrikutega võitlemiseks dekoltee piirkonnas?