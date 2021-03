Ega ometi mitte sul? 15 märki, mis kinnitavad, et sa oled ühepoolses suhtes ja näed liiga palju vaeva

Võtmesõnaks, nagu iga suhte puhul, on ka siinkohal suhtlemine. Kõigepealt on vaja enda jaoks selgeks mõelda, kui väga sa soovid selle inimesega koos olla ja kas teil tõesti oleks ühine tulevik. Sa pead alati arvestama mõttega, et teine inimene ei pruugi muutuda või siis on muutus ainult ajutine. Kui oled otsustanud, et soovid proovida, siis pead rahulikult oma kallimaga rääkima, mida sa tunned ja kuidas oleks sinu meelest võimalik suhet paremuse suunas tüürida.