Anna Levandi suhetest elu teises pooles: võin olla ilus, edukas, seksikas, stiilne, enesekindel ja isegi materiaalselt sõltumatu, kuid 50+ naine on 50+ naine

Jah, üle viiekümnesed mehed on väga hinnas. Aga naisega nii ei lähe ja see teadmine teeb kurvaks. Ma võin olla ilus, edukas, seksikas, stiilne, enesekindel ja isegi materiaalselt sõltumatu, kuid 50+ naine on 50+ naine. See kõik on tõde, nagu ka see, et ma ei ole kunagi varem taolisi mõtteid mõelnud.