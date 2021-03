ÜLEVAADE | Fotod, mis tõestavad, et Meghan Markle'i stiil muutus peale prints Harryga tutvumist kardinaalselt

Tänu suurepäraselt näideldud rollile seriaalis "Pintsaklipslased" (inglise keeles "Suits") ja abiellumisele prints Harryga on Meghan Markle 'i nimi üks tuntumaid kogu maailmas. Kuigi kaks nimetatud fakti on toonud talle palju fänne juurde, on selles rolli mänginud ka tema suurepärased moevalikud.