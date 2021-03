VIDEOD | Harry ja Meghani kõikepaljastav intervjuu Oprah'ga on vaid üks paljudest. Ta on pannud rääkima nii mõnegi staari

Otseülekandena tehtud intervjuu, mis leidis aset enne mitmeid ahistamissüüdistusi, mis Jacksonile esitati, kattis kõik. Näiteks rääkis Michael sellest, kuidas tal puudus normaalne lapsepõlv. “Ma mäletan, et käisime stuudios salvestamas ja üle tee oli park, kus nägin teisi lapsi mängimas ja nutsin. Mind kurvastas väga, et mina pidin selle asemel tööl käima.

Inimesed imestavad, miks mind ümbritsevad alati lapsed. See on seetõttu, et avastan läbi nende seda, mida ma ise lapsena kogeda ei saanud. Disneyland, lõbustuspargid, mängusaali mängud — ma jumaldan neid asju, sest kui olin väikene, pidin alati töötama, töötama, töötama.”

Oprah intervjuu Elleniga on üks meeldejäävamaid, sest just seal tuli viimane avalikkuse ees homoseksuaalina kapist välja. Tagasiside saatele oli mitmekülgne, nii mõnigi inimene (ja reklaamiostja) pahandas ning Oprah sai intervjuu eest tohutult palju vihakirju.

2009. aastal andis Whitney Houston oma esimese intervjuu peale seitset pikka aastat just Oprah'le ning see oli ka üks tema elu viimaseid intervjuusid. Sel hetkel oli Whitney narkosõltuvus juba avalikkusele teada ning samuti oli avalikuks tulnud, et muusik kannatas Bobby Browni käe läbi koduvägivalla all.