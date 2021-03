Tuntud ja inspireerivad Eesti naised jagavad: just sellised naised on imetlusväärsed

Ilunipp! Proovin endas juurutada vähem juuste kuumtöötlemist ja see tuleb hästi välja. Praegu on eriti hea periood lasta juustel puhata, sest välja minna ju kuskile ei saa. Seega panustan rahulikult kodus olles juuksemaskidele, hoolitsen paremini oma näonaha eest ja tegelen kõikide muude protseduuridega, mis enesehoolitsuse alla lähevad.

Naised võiksid omavahel rohkem kokku hoida, sest karjana kokku hoides suudame üheskoos rohkem asju korda saata ja n-ö oma sõna maksma panna. Olgu see eraelus, poliitikas või näiteks kasvõi meedias. Me peaks ära lõpetama selja taga ussitamise ja kadeduse, mis ikka ja jälle kipub meil, naistel, ette tulema, kuid selle asemel toetame üksteist, elame kaasa ja oleme sallivamad! Õnneks on minu ümber palju kokkuhoidvaid naisi. Hiljuti tundsin seda tugevalt, kui sõbrannadega maal naisteõhtu tegime. Kütsime sauna, tegime valmis snäkilaua ja kokteilid ning mängisime vestluskaarte ja tol momendil tundsin küll seda tugevat naisenergiat ja kui paganama sarnaselt me, naised, ikka teatud olukordades mõtleme.

Imetlusväärsetele naistele mõeldes meenuvad eelkõige ema ja vanaema, kes on minu elus kaks väga suurt eeskuju just kasvatamise koha pealt, ning see, kuidas ikka väga halvast ja keerulistest olukordadest võitjana väljuda. Lugesin hiljuti sellist raamatut nagu „Naine. Otse ja ausalt” ja ma pean tõdema, et mul on ikka väga palju sealt kõrva taha panna. Väga hästi oli autor toonud seal välja sellise mõttetera, et norutamine on nõrkadele ning tugev lakub oma haavad ja on valmis uuteks väljakutseteks. Vot sellise ellusuhtumisega naised on minu silmis täielikud kangelased!

Muidugi on mul hea meel, et naisi peetakse naistepäeval meeles ja õnneks on ka minu peres seda aastaid tehtud ning naisrahvale häid sõnu öeldud ja ka lillekimp toodud. Mulle isiklikult meeldivad väga jõulud, sõbrapäev, naistepäev ja ka kõik teised tähtpäevad, aga ma ausalt ei julge varsti sotsiaalmeedias kajastada seda, kui kenad tulbid näiteks isa selleks päevaks kinkis, sest kohe võetakse hoiak sisse, et „ah, mis ta kekutab nendega”. Naistepäev on igati tore, kuid olen ka seda meelt, et ülejäänudki päevadel aastas tuleks nii mehi kui ka naisi austada, neile tähelepanu pöörata ja olla tänulik!

Synne Valtri, laulja: mitte ainult naised, vaid inimkond tervikuna võiks kokku hoida, olla tolerantsem ja mõistvam





Naistepäev on ilus päev, kuid mina isiklikult ei ole seda iial üle tähtsustanud. Naistepäev on sama tähtis kui meestepäev ja emadepäev on sama tähtis kui isadepäev. Mulle meeldib, kui on võrdsus, aga lilli saada on loomulikult meeldiv ja selle vastu pole mul midagi. Olen alati imetlenud enesekindlaid, tugevaid, ent naiselikke naisi. Soeng, meik korras ja parfüüm teda saatmas. See naine teab, kes ta on ja kuhu ta jõuda kavatseb.

Olen seda meelt, et mitte ainult naised, vaid inimkond võiks kokku hoida, olla tolerantsem ja mõistvam. Eriliselt silmapaistvat või meeldejäävat naiste kokkuhoidmist ma ei teagi, et oleksin kogenud, aga see võiks juhtuda.

Getter Madison, toidublogija: meil on tugevused, mida esile tuua





Naistepäev ei ole suur püha, ent see on siiski tore tähtpäev, mil imelisi naisi meeles pidada ja tunnustada! Isiklikult imetlen tugevaid, iseseisvaid, pealehakkajaid ja intelligentseid naisi.

Naised võiksid kokku hoida, et naissugu veel tugevamaks ja võimsamaks ehitada! Ka meil on oma tugevused, mida esile tuua. Õnneks puutun selliste naistega igapäevaselt kokku, kuna mul on palju lähedasi ja armsaid naisi. Ma tähtsustan väga emasid, vanaemasid ja ämmasid. Ma usun, et eri põlvkondadel on üksteisele palju õpetada ja anda.



Ilunipp! Vähemalt üheksa tundi und!

Karolin Kuusik, stilist: meie ühiskonna kasvatus soosib tüdrukute omavahelist konkureerimist





Ma ei tähista ise kunagi naistepäeva, kuid samas on tore lilleõieke saada. Imetlen naisi, kes on enesekindlad, targad ja empaatilised. Ideaalses maailmas hoiavad kõik inimesed kokku. Kuid naiste puhul on probleem ehk selles, et meie ühiskonna kasvatus soosib just tüdrukute omavahelist konkureerimist. Igapäevaelus saan siiski palju naiste ühtekuuluvustundest osa, sest mul on palju häid sõbrannasid, kellega alati üksteisele toeks oleme.