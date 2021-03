50neseks saades ei peaks jalgu seinale viskama! VIIS harjutust, mida kuldsesse keskikka jõudnud naised võiksid teha

Austini Texase ülikooli kinesioloogia- ja tervisekasvatuse dotsent, Dixie Stanforth on avaldanud mitmeid artikleid kehalise aktiivsuse kohta 50-aastastel täiskasvanutel. Tal on ka jagada isiklik kogemus: “Vanus on vaid number. Sain suvel 60-aastaseks ja pidin sellega leppima! Tahan endiselt suuta teha kõike, mida hing ihaldab. Et see oleks võimalik, pean nutikalt oma keha treenima.”