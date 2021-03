Siin on mõned ohumärgid, mille esinemisel tasuks pöörduda arsti poole:

Pearinglus

Kas su pea käib pidevalt ringi või on see midagi uut? Kui köhimisega kaasneb pearinglus, viitab see, et su kehas on liiga vähe hapnikku, mis võib viidata südame või kopsudega seotud probleemidele.

Kui see juhtub vaid korra, pole hullu, aga kui see muutub tavapäraseks...

LOE KA: Pidev köhatamine tekitab ümbritsevates inimestes praegu ebamugavust, aga selle põhjus võib koroona asemel olla hoopis salakavalam