Sa ei julge koosolekutel kunagi kaasa rääkida? Nõksud, millega sinust saab kolleegide seas staar

Nad ei soovi olla enam hallid hiirekesed, kes on firmas töötanud aastaid, kuid mõned staarid ei ole neid kunagi isegi märganud. Kuidas saada koosoleku säravaks täheks ja teenida tööl vajalikku tunnustust, mis paneks silmad särama nii endal kui teistel?

Jälgi, kuidas riietuvad edukad kolleegid, kelle moodi sa olla tahad

See oleneb töökohast, aga mõnikord on suurtes firmades edukatel juhtidel teatud riietumisstiil. Nad ei karda kanda kontsakingi ja peeneid kleite. Nad annavad endast ka välimuse osas kõik, et ruumi sisenedes jääks pilk nende peale püsima, et nad saaksid vajaliku tähelepanu.

Kui teie firmas on kõigil erinev riietumisstiil, siis jälgi edukate kolleegide kehahoiakut. Keegi neist ei kössita ju nurgas ega kiirenda ülemust nähes sammu?

Ära karda oma arvamust avaldada

Ehk oled sattunud pealt kuulama kahe eduka kolleegi omavahelist vestlust, mis on läinud tuliseks, aga osapooled on säilitanud professionaalsuse? Vahel on see vajalik. Kui teed alati ainult nii, nagu keegi teine ütleb, on areng töökohal peaaegu et olematu.

Kui tunned sisimas mõne ülesande või projekti puhul, et seda saaks tunduvalt paremini teha, ära karda arvamust avaldada. Aga ole valmis argumenteerima.

Ära torma koosolekule, pea maas

Sisene uksest, hinga sisse. Vaata hetkeks enda ümber — kellega sa pead rinda pistma? Mõtle, et saad hakkama. Lase oma pilgul üle ruumi libiseda ja alles siis kõnni sirge selja ja kerge naeratusega oma kohale. Miks mitte tervitada vaikselt kolleege või noogutada kergelt peaga? Nii teed end nähtavaks.

Asjalikud küsimused teenivad plusspunkte

Mäletad ehk kooliajast, et klassi ebapopulaarseim laps oli see, kes tunni lõpus õpetajalt innukalt küsimusi küsis ja teiste aega sellega venitas? Nüüd on asjad muutunud. Te ei ole enam algklassilapsed, vaid arenemisvõimelised täiskasvanud.

Koosolek on õige koht, kus midagi juurde õppida ja end ettevõtte käekäiguga kursis hoida. Ära karda küsida ja oma huvi üles näidata. Võid leida mõttekaaslasi ootamatutest osakondadest.