Küüned on talvekuude ja pideva desinfitseerimise tõttu haprad ja murduvad kergesti? Kiired lahendused selle parandamiseks

Ja lisaks käte kreemitamisele ära unusta oma sõrmi, täpsemalt siis küünte piirkonda. Ka need vajavad niisutust, et mitte murduda ega hõreneda. Sõrmeotstele võid igapäevaselt lisada ka veidi õli ja määrida seda korralikult küüntele.

Pea meeles, et ilu algab seespoolt

Kui sa ei toitu tervislikult, ei aita haprate küünte vastu kahjuks ükski kreem ega õli. Proovi meeles pidada, et sa sööksid biotiini sisaldavaid toite, näiteks mune, mandleid, avokaadot ja bataati. Ilusate küünte tarvis on vaja süüa regulaarselt ka oomega-3 rasvhappeid sisaldavaid toite, ehk siis kala ja Kreeka pähkleid.

Talvel õues käies peaks meeles pidama, et sa võiksid kanda puuvillaseid kindaid, sest siis saavad käed hingata. Talvel tasuks vältida nahkseid ja veekindlaid kindaid, sest ilmselgelt ei saa käed selliste kinnaste sees piisavalt hingata ja käed hakkavad higistama. Selle tulemusel muutuvad küüned lõpuks nõrgemaks. Mõned korrad ilusaid nahkseid kindaid kanda ei ole muidugi probleem, aga pikemate jalutuskäikude ja igapäevaste õues olevate toimingute tarvis võiks külmal perioodil eelistada ikkagi puuvillasest materjalist kindaid.

Kui küünte seisukord on täiesti käest ära, soovitatakse teha korralikku hoolitsust, ehk segada omavahel kokku naturaalne käekreem ja küünenahaõli ja kanda see ühtlaselt kätele, näppudele ja küüntele. Siis võid hoida käsi kas pool tundi puuvillaste kinnaste sees, aga võid need ka terveks ööks kätte jätta.