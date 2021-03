Kaja Kallas Times Magazine’ile antud intervjuus: mulle anti valimiste ajal soovitus olla maskuliinsem

Timesi sõnul näeb Kaja välja nagu blondide juustega taanlaste telesarja Borgen tegelane Brigitte Nyborg, kes meenutavat aeg-ajalt vaatajatele Taani esimest naispeaministrit, Helle Thorning-Schmidti, ning toob välja, et Kallas liitub mitmete Põhjamaade ja Balti riikide juhtivas rollis olevate naistega. “Olen ääretult uhke, et mind on valitud 2021. aastal naisjuhiks ja riigile paistab see sobivat. See ei puuduta kuidagi mu sugu, vaid on osa arengust,” naerab Kallas intervjuus.