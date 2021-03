Huuled on vananemise tõttu hakanud oma värvi kaotama? See on paratamatu, aga on kolm moodust, kuidas punasust taastada

Peale kahekümnendaid eluaastaid hakkab nahas olev kollageenitase vaikselt langema. Oleneb muidugi inimesest, kui kiiresti ja nähtavalt see juhtub. Kollageenitaseme langemisele aitavad kaasa ka näiteks suitsetamine ja päikesekahjustused.

Kuidas seda teha? Loobu suitsetamisest ning su huuled ja kõik ülejäänud organid tänavad sind. Päikese käes olles kasuta kindlasti päikesekaitsekreemi ning seda nahale kandes ära unusta oma huulte ümbrust. Huulte kaitsmine päikese eest on sama oluline nagu ülejäänud näopiirkondade kaitsmine. UV-kiirgus ei mõju ühelegi kehaosale hästi.

Kui näos on sinu vanuse kohta enneaegsed kortsud, võib põhjus seisneda väga väheses vedeliku tarbimises. Ka vanemas eas ei tohi unustada vee joomise osatähtsust.

Muidugi võid hoolega teha huuli niisutavaid maske, ka need aitavad tuhmunud huultele sära tagasi anda.

Paraku ei saa vananemisprotsessi ega kollageeni vähenemist täielikult edasi lükata ja lihtsam on sellega leppida. Elada tervislikult ja õnnelikult, aga leppida.

Jah, huuled ei ole enam nii punased ja säravad nagu kunagi, aga ega elu seetõttu seisma jää. Maailmas on niivõrd palju imelisi huulepulki, et lausa lust on valida, mida endale peale kanda ja rahulolevalt naeratada.