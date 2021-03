Uus viis vistrikest vabanemiseks? TikTokis levib lihtne nõks, mis toimib üleöö

Miks see toimib?

Selleks, et nipp toimiks, on vaja kasutada spetsiaalseid hüdrokolloidplaastreid, mis tegelikult otseselt ei erinegi tavalistest vistrikeplaastritest. Siiski, need plaastrid sisaldavad hüdrokolloidi, mis imab endasse vedelikku ja mäda, kuid seda tehes ei kuivata liigselt nahka.

See materjal muudab plaastrid ka villisõbralikuks — kui su kehal on ebamugav vill, mis teeb sulle valu, on hüdrokolloidplaaster see, mida villile asetada. SKINFIVE’i asutaja dermatoloog Ava Shambani sõnul ravib see plaaster villi, toimides vaakumina.

Kuidas siis tavaline punniplaaster ja hüdrokollooidplaaster teineteisest erinevad?

Shambani sõnul suurt erinevust tegelikult ei olegi. Hüdrokolloidplaaster on välimuselt suurem, sest see on mõeldud kasutamiseks ka villide puhul, mis võivad mõnikord asetseda kehal kohas, mis vajab suuremat plaastritükki.

Mõlemad plaastrid neelavad liigset vedelikku ja mäda, toimides vaakumina. Sellepärast ongi seda plaastrit eemaldades hiljem tunda, kuidas nahk plaastri all ja ka plaaster ise on niiske. Plaaster on tavaliselt eemaldades ka valgeks muutunud — see tuleb plaastri alla kogunenud mädast ja vedelikust.

Tavalised punniplaastrid sisaldavad lisaks hüdrokolloidile ka teisi koostisosi, mis on mõeldud spetsiaalselt akne vastu võitlemiseks. Kuid need, kellel ei ole väga tõsine akne ja kes soovivad oma näonaha olukorda parandada, võivad vabalt proovida hüdrokolloidplaastreid.

Nende plaastrite kasutamine tuleb kasuks ka inimestele, kes muidu on harjunud öösiti oma nägu katsuma või sügama. Kui plaaster on peal, ei pääse näpud nahale ligi ja seetõttu hoiad nahka puhtamana ning ennetad ehk uute vistrike teket. Inimese näppe on väga raske kogu aeg puhtana hoida.

Allikas: Mind Body Green