Mari-Liis Helvik, peatoimetaja

Ma ei tea, kas asi on vitamiinipuuduses ja halli kuudepikkuses üledoosis, aga sel kuul on mu ümber olnud värve rohkem kui muidu. Tassis on loojangukollane astelpajutee, laual päikesekarva tulbid, öökapil sidrunitooni raamat. Tagatipuks avastan, et ka selle kevade moevärv on kollane. Vaata, kui palju on sinu ümber kollast. Kui üldse mitte või liiga vähe, siis doseeri kohe julgelt! Õnneks annab nüüd ka loodus oma panuse ja toob päikest rohkem välja.