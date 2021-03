FOTOD | Kanaarid võluvad kriisiajal reisijaid. Puhkamine Fuerteventural tundus kordades ohutum kui Eestis viibimine

Fuerteventurale saabumisega kaasnes muidugi paras kogus ärevust, sest kurssi tuli end viia erinevate regulatsioonide ja nõuetega, mis võisid igal ajahetkel taas muutuda. Kui esmapilgul tundus, et piisab vaid testist, mis tõestab, et mul pole koroonaviirust, siis peagi selgub, et vajan veel igasuguseid erinevaid tõendeid, kus ma korduvalt kinnitan, et ei ole käinud viimastel nädalatel haiglas, puutunud kokku ühegi haigega, ma ei köhi ega nuuska liiga tihti nina jne. Kõik see ongi tõsi, kuni kolm päeva enne lendu tõuseb nii mul kui mu elukaaslasel kerge palavik ja unistus mõnusast puhkusest sooja päikese all ähvardab kokku kukkuda.