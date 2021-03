66aastane Janice Dickinson pani õed Hadidid ja Kylie Jenneri paika: nad on küll väga ilusad naised, aga...

Nimelt külastas Dickinson hiljuti podcasti "Behind The Velvet Rope", kus saatejuht David Yontef küsis talt ka modellide Bella ja Gigi Hadidi kohta. "70ndate ja 80ndate modelle ei saa tänaste Instagrami modellidega võrrelda. Nad saavad kuulsaks ja pääsevad Vogue'i, nii Kylie Jenner, Gigi Hadid kui ka Bella Hadid," avaldas endine supermodell arvamust. "Pean silmas, et nad on küll väga ilusad naised, aga nad ei ole supermodellid. Vabandust."