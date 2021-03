Jennifer Garner häirivast viisist, kuidas paparatsod on teda ja ta lapsi aastaid terroriseerinud: kes tahaks meid enda lähedusse?

Kord kutsus Jennifer koju politsei, et probleemist rääkida ja Violet jooksis nende juurde abipalvega: "Me ei palunud seda. Me ei taha neid kaameraid, need on hirmsad. Need mehed on hirmsad, lükkavad teineteist pikali ja on väga raske tunda end lapsena, kui sind pidevalt taga aetakse."