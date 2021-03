See on foto, millest Meghan Markle kuulsas intervjuus rääkis, et illustreerida, kuidas ta kuninglikke kohustusi täites enesetapu äärel oli

Muuseas ütles ta, et üks sõber oli talle saatnud foto temast ja Harry'st, mis oli tehtud samal päeval, kui Meghan tunnistas oma abikaasale, et "ta ei taha enam elada", vahendab Yahoo! News.

Fotolt, mis jõudis tol korral ka meediasse, on näha rase Markle tumesinises sätendavas õhtukleidis ja Harry tema kõrval. Paar naeratab laialt ja hoiab kätest kinni. Kuid Markle tunnistas Winfrey'le, et see, mida tema sellelt pildilt nägi, oli selle hetke reaalsus. "See foto kummitab mind tänaseni," pihtis hertsoginna. "Me pidime minema ametlikule üritusele, mis toimus Royal Albert Hallis, ja mu sõber ütles: "Ma tean, et te ei vaata neid pilte, aga issand jumal, te näete nii head välja." Ma vaatasin pilti lähemalt ja nägin tõde, sest vahetult enne, kui kodust lahkusime, olin Harry'ga hommikul selle vestluse maha pidanud."