Menstruatsioon ilma tampoonide, sidemete või spetsiaalse anumata — nalja teete või?

Mis puudutab naiste igakuiseid hügieenitarbeid, siis minu jaoks pole midagi eemaletõukavamat sidemetest. Nende tundmine naha vastas, kilejas olek, lõhn on tekitanud vaid vastumeelsust. Olen üritanud sõprust sobitada menstruaal­anumaga, proovi­nud erinevaid suurusi, firma­sid… Tulemus on sama. Lihtsalt ei sobi. Mitte et see lekiks, aga ma ei tunne end hästi. Vastupidi, uskumatult ebamugavalt. Seega on ainsaks valikuks jäänud tampoonid, mis aga panevad omakorda nutma minu keskkonnast hooliva osa. Ja eriti palju mugavamalt kui menstruaal­anumaga ma end tampooni kasutades ka ei tunne. Nädalake jalad ülespidi lebamine pole ka eriti hea variant. Seega, päevad on põhjustanud mulle alati palju meelehärmi.

Tuhat küsimust



Kuuldes menstruatsiooni­pükstest, oli mul hetkega vähe­malt tuhat küsimust. Kas need tunduvad jalas nagu mähk­med? Kas need on nagu sünnitus­järgsed sidemed, aga alus­pesuna? Kui jubedalt need lõhnavad? Pole ju võimalik, et need ei leki — raudselt lekivad! Küljelt ja tagant ja eest ja… Kindlasti on need väga koledad ka!

Uudishimu sai võitu ja otsustasin, et tahan neid proovida. Võrdlesin internetis eri brände, mis vastavat aluspesu pakuvad, lugesin läbi ilmatuma palju teiste naiste kogemuslugusid (ja sain ühtlasi kinnitust, et ma pole ainus, kellele ükski abi­vahend justkui ei sobi) ning tegin oma valiku Modibodi sortimendi seast. Kuna võin etteruttavalt öelda, et tehtud ost muutis mu elu, siis ühegi teise brändi kuupesu ma proovinud pole.