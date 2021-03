Emotsioonid kasvavad üle pea? Enam ei jaksa selles kriisis elada? Õpi oma mõtteid ise õiges suunas juhtima

Mõttejõudu võib pidada 21. sajandi religiooniks — sellesse saab justkui piiritult uskuda, see on mõõtmatult võimas, ümberlükkamatu. Midagi jumalikku selles nagu oleks… Vaatamata kirjeldatud abstraktsusele saab seda siiski enda kasuks rakendada. Psühholoog-terapeut Ave Lossmann, ajuteadlane Jaan Aru ja filosoof Andres Luure õpetavad, kuidas.

Takistuste asemel võimalused



Psühholoogide töös on inimese mõttejõu rakendamine ja suuna­mine äärmiselt tähtis. Psühholoog-terapeut Ave Lossmann usub, et mõttejõu abil on võimalik paljugi saavu­tada. “Pean silmas suhteid, ter­vist, tööd. Kui sätid oma peas mõtted nii, et näed takistuste asemel võimalusi, muudab see juba täielikult elukvaliteeti. Näiteks kui soovid oma elu muuta, aga kordad endale pidevalt põhjusi, miks sa seda teha ei saa, siis ei saagi. Kui aga hakkad mõtle­ma, millised võiksid olla võimalused, siis üldjuhul saab­ki muutus teoks. Igale asjale saab vaadata positiivse või negatiivse mõtte ja suhtumisega,” arutleb Lossmann.

Psühholoog-terapeut lisab, et kuigi positiivne mõtlemine on väga oluline, ei tähenda see, et inimene ei tohiks tunda kur­bust ja viha — need emot­sioonid tuleks läbi elada ja enda seest välja lasta.