Jälle see "koduarest"! Mida teha, kui kuhugi minna ei ole, ärevus võtab võimust ja turvatunne on kadunud?

Meie küsime, spetsialistid vastavad

Matti Orav, vaikuse­minutid.ee teadvel­olekukoolitaja

Kuidas hirmuga toime tulla?

Elu on müsteerium, mis algab sünni ja lõpeb surmaga. Algus ja lõpp on faktid. Elu ise aga suur tundmatu ja saladus. Sufide tarkus ütleb, et hetk, mil aktsepteerid iseenda surma, on esimene hetk sinu päriselus.

Hirm teadmatuse ees saab tekkida minu arvates ainult siis, kui inimene päriselt ei ela oma elu. Ehk ta otsekui hõljub oma mentaalsuse illusoorsuses ega oska märgata iga hetke erakordsust ja olla selle üle tänulik.