Eve Kallaste, vanemtoimetaja

Oi, kus ma loeks! Meie töö siin ajakirja toimetuses on muidugi selline, et ka koroonaajal on mõnusat tegemist silmini, aga virna kogunenud aeglase lugemise pärlid, mida soovitatada julgen, on mul olemas küll.

Kui avastasin Jaapani kirjaniku Haruki Murakami tavaliste inimeste igapäevaellu viiva ”Norra metsa”, olin võlutud autori oskusest lugeja argiste toimingute kiretu kirjeldusega märkamatult olemise talutavaks muutmist otsivate tegelaste ellu tõmmata. Hiljuti lugesin Murakami teost “Värvitu Tazaki Tsukuru ja tema palverännaku aastad”, mille põhjamaisus teeb peategelase vastuste otsimise teekonna meie inimestele kergesti mõistetavaks ja lähedaseks.