Olen üks neist veid­rikest, kes liigub jalgsi ühest linna­otsast teise, kes väntab kilomeetreid, aga MITTE KUNAGI nii, et olukord lõhnaks spordi järele. Mõistan, et inimestel on vaja jõuda punktist A punkti B, aga et liikumine oleks hobitegevus… No way!