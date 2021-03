Danny oli märganud mitmeid artikleid, kus kuulutati, et Itaaliasse on võimalik soetada kodu vaid ühe euro eest, et puhuda taas elu sisse küladesse, kust inimesed on viimastel aastakümnetel pigem ära kolinud. Kuna ta oli alati elust Itaalias unistanud, andis just see võimalus talle viimase lükke suur elumuutus ette võtta.